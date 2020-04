Het coronanieuws van zaterdag 18 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 142, waaronder een patiënt van 18 of 19 jaar oud. Dat is het jongste slachtoffer tot nu toe. De exacte leeftijd is niet bekend. Het RIVM laat weten dat de patiënt behalve Covid-19 onderliggend lijden had.

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. In de afgelopen 24 uur kwamen er 129 meldingen binnen, het laagste aantal ziekenhuisopnamen sinds 20 maart. Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde. In totaal liggen er nu 1201 coronapatiënten op de ic. Dat is een afname van 34 ten opzichte van gisteren.

Waarschuwing RIVM

Het coronavirus is zo snel en ongrijpbaar dat versoepeling van restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder ‘strikte voorwaarden’ open. Opties hierbij zijn basisscholen eerst, of oefenen in één regio. ,,Je moet heel zeker zijn van je zaak voordat je zulke maatregelen terugschroeft: we zijn nooit eerder in deze situatie geweest.’’



Dat zegt Jacco Wallinga, de belangrijkste modellenmaker van het RIVM, in een interview met deze site. Komende week bekijkt het kabinet of en hoe coronamaatregelen kunnen worden teruggeschroefd. Wallinga’s prognoses over het virus en de gevolgen ervan vormen een belangrijke bouwsteen voor het kabinetsbeleid.

Onderzoek naar hogebloeddrukmedicijn

Door coronapatiënten te behandelen met het hogebloeddrukmedicijn Valsartan kunnen mogelijk veel ic-opnames en daarmee sterfgevallen bespaard worden. Nederlandse specialisten starten een groot onderzoek waaraan zeshonderdvijftig patiënten in zo’n vijftien ziekenhuizen meedoen.

Bij veel ernstig zieke coronapatiënten belandt vocht vanuit de bloedvaten in de longen, wat de kans om het virus te overleven ernstig verkleint. Valsartan - een vaak voorgeschreven geneesmiddel tegen hoge bloeddruk dat al sinds 1996 op de markt is - gaat deze vochtophopingen tegen. ,,Nagenoeg alle mensen die nu met corona op de intensive care liggen, kampen met dat probleem. Dit is de belangrijkste complicatie van corona’’, verklaart cardioloog Roland van Kimmenade van het Nijmeegse Radboud UMC.

Coronafeestje bij Vindicat

De Groningse studentenvereniging Vindicat schrapt het lidmaatschap van vijftien leden, nadat zij afgelopen nacht een feestje vierden in het verenigingsgebouw aan de Grote Markt. Ze werden voor het overtreden van de coronamaatregelen allemaal bekeurd door de politie, die de vijftien feestvierende leden rond 01.00 uur aantrof.

Het bestuur van de studentenvereniging zegt in een reactie ‘vol ongeloof’ kennis te hebben genomen van het incident en bestempelt het als een ‘illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie’. Die was volgens haar niet alleen in strijd met het coronabeleid van de overheid maar ook met dat van de vereniging.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis.