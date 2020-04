Het coronanieuws van zaterdag 11 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen

Het RIVM meldt dat er tot vanochtend 132 nieuwe meldingen zijn gedaan van overleden personen als gevolg van het coronavirus. Het totale aantal coronadoden in Nederland komt daarmee op 2643.

Intensive care

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus en op de intensive care ligt, is sinds gisteren met 7 gestegen. Er liggen nu nog 1391 Nederlanders op de afdelingen voor de meest intensieve zorg. Dit heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vandaag bekendgemaakt. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de ic is overleden, bedraagt 387. Er zijn 178 ic-patiënten inmiddels hersteld. Het aantal meldingen van gewone ziekenhuisopnames liep volgens het RIVM met 189 op. Het aantal ziekenhuisopnames blijft daarmee wel dalen.

VS overstijgen Italië

De Verenigde Staten tellen nu de meeste dodelijke slachtoffers van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, zo melden Bloomberg News en de Johns Hopkins University op basis van de meest recente cijfers. Het land, met ten minste 19.563 doden, streeft daarmee Italië voorbij.

Gevolgen van ic-opname

Zo’n 70 procent van alle intensivecarepatiënten houdt langdurige fysieke, mentale of cognitieve klachten over aan het verblijf op de ic. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de grote studie die sinds vorig jaar in zeven ziekenhuizen loopt, meldt de NOS. Het Post Intensive Care Syndroom (PICS) houdt in dat patiënten ook na bijvoorbeeld een jaar fysiek nog niet de oude zijn, mede doordat ze tijdens hun opname veel spiermassa verliezen.

Paasweekend



Normaal gesproken is het rond Pasen een drukke bedoening in bouwmarkten, tuincentra en meubelboulevards. Die laten weten dat dit jaar alles anders is. De drukte is goed verspreid en mensen houden afstand.

De boswachters geven aan dat het in de Nederlandse natuurgebieden vandaag rustig was. Staatsbosbeheer zegt dat de extra genomen maatregelen, zoals het afsluiten van wegen en parkeerplaatsen, effectief blijken te zijn. Ook kustgemeenten geven aan dat het stil is in de Nederlandse badplaatsen.

Aan de grens tussen Duitsland en Nederland is het vandaag een stuk rustiger dan gisteren. Maar met name in Limburg melden zich toch nog steeds Duitse automobilisten die dit paasweekend naar hun boot, camping of favoriete tuincentrum willen, aldus de Koninklijke Marechaussee.