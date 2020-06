Het coronanieuws van vrijdag 12 juni: bijlezen in één minuut

NVWA heeft meer dan 570.000 nertsen geruimd wegens coronavi­rus

17:29 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen dagen meer dan een half miljoen nertsen geruimd bij 13 nertsenfokkerijen. Afgelopen zaterdag werd er voor het eerst een fokkerij geruimd in Deurne. Toen ging het om 1500 nertsen met per stuk zo’n vier of vijf pups. De dieren worden vergast omdat binnen de bedrijven het coronavirus is vastgesteld.