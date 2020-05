Het coronanieuws van maandag 11 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden nam vandaag toe tot 5456. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 16 nieuwe meldingen binnen over overleden patiënten. Het aantal meldingen is lager dan gisteren, toen het RIVM 18 sterfgevallen meldde.

Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest, is toegenomen met 36 tot een totaal van 11.343. Het aantal meldingen is hoger dan de 22 gemelde opnames gisteren.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is tot onder de 500 gedaald. Er zijn nu 498 patiënten op de ic met corona. Op de ic’s liggen 388 patiënten zonder corona. In totaal liggen er nu 886 mensen op de Nederlandse intensive care-afdelingen, en dat is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding een normaal niveau.

,,Voor het eerst zitten we onder de 500. Een paar dagen later dan gedacht, maar toch is het een belangrijke stap vooruit”, zegt de hoofd van het coördinatiecentrum.

Tijdens de piek van de coronacrisis, begin april, telden de ic’s 1424 coronapatiënten.

Back to school

Na acht weken thuiszitten, mochten de eerste basisschoolleerlingen vandaag weer naar school. Een halve bezetting, looproutes in de basisscholen, ouders die bij het hek de kinderen afzetten en voldoende desinfecterende middelen in de klassen helpen de besmettingsrisico’s van het coronavirus binnen de perken te houden.

Operaties

De coronacrisis zorgt voor een stuwmeer aan uitgestelde operaties. Alleen al in het Erasmus MC in Rotterdam wachten 5000 mensen op een datum. Maar welke patiënt help je het eerst? Het ziekenhuis werkt aan een formule.

Kappers

Kappers, rijschoolhouders en nagelstudio’s kunnen vol aan de bak nu ze weer open zijn. Maar lang niet alle ondernemers en klanten blijken even enthousiast. Enkele ondernemers wachten zelfs met opengaan. ,,Het ligt er maar net aan hoe hard je de inkomsten nodig hebt en hoe angstig je aangelegd bent.”

Premier League

In navolging van de Bundesliga lijkt ook de Premier League op weg naar een hervatting. De Britse regering keurde vandaag de plannen voor een herstart van de competitie zonder publiek goed. Dit kan op z’n vroegst vanaf 1 juni.