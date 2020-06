Het coronanieuws van donderdag 4 juni: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het RIVM heeft de afgelopen vierentwintig uur 13 nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus binnen gekregen. Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 209. Het totaal aantal Nederlanders dat aantoonbaar besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.942. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.771 mensen opgenomen (geweest).

Op de intensive cares van ziekenhuizen liggen 113 mensen met het coronavirus. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal ic-patiënten de komende tijd ‘nog iets verder zal dalen’.

Souvenirswinkels

Dat vakanties weer zijn toegestaan betekent ook dat buitenlandse toeristen na 15 juni weer welkom in ons land zijn. Dat is goed nieuws voor de honderden souvenirwinkels in Nederland. De souvenirbranche is voor bijna 100 procent afhankelijk van buitenlandse bezoekers en zag de omzet sinds half maart teruglopen tot nagenoeg nul. De verwachting is dat veel winkeltjes het niet zullen redden. ,,We moeten het vooral hebben van Aziaten en Zuid-Amerikanen. Die zien we voorlopig niet terug.’’ Lees hier het hele verhaal.

Ongeveer 1700 besmettelijke coronapatiënten