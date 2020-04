Het coronanieuws van dinsdag 21 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Persconferentie vanavond

Alle ogen zijn gericht op vanavond. Dan spreekt premier Mark Rutte Nederland toe en maakt hij bekend hoe we verdergaan na 28 april. Zal hij de ‘coronateugels’ lichtjes laten vieren of worden de restricties verlengd? Vandaag beslist het kabinet daarover. De persconferentie van Rutte en RIVM-directeur Van Dissel is vanavond vanaf 19.00 uur live op deze site te volgen.

Basisscholen open, horeca blijft dicht

Alle basisscholen in Nederland gaan 11 mei weer open. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Ook worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren versoepeld. Voor de overige maatregelen, zoals de sluiting van cafés en restaurants, geldt dat deze worden verlengd tot dinsdag 19 mei. En grote evenementen blijven verboden tot 1 september. Deze nieuwe informatie is uitgelekt en gaat premier Rutte vanavond bekendmaken.

Doden en ziekenhuisopnamen

Het aantal meldingen van overleden personen als gevolg van het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 165 gestegen naar 3916, meldde het RIVM vanmiddag. Daarnaast kwamen er 118 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat aantal stijgt naar 9897. Vooral het aantal doden is fors meer dan gisteren (toen 67), maar dat is verklaarbaar omdat veel sterfgevallen van het weekend pas op maandag worden gerapporteerd. Die worden dan gemeld bij de update van dinsdag. Vergeleken met de afgelopen weken is het aantal meldingen van doden en ziekenhuisopnames op ‘de tweede dag na het weekend’ deze week relatief laag.

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is met 71 gedaald. Er liggen nu nog 1087 mensen op de ic, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) eerder vandaag. Gisteren stond de teller nog op 1158 en zondag op 1176. Daarmee zet de daling dus door. De komende weken moet er langzaam een nieuw begin gemaakt worden met de reguliere zorg.

2,5 miljoen besmettingen wereldwijd

Over de hele wereld zijn nu meer dan 2,5 miljoen mensen met het coronavirus besmet geraakt, zo was vandaag om 15.00 uur te lezen op Worldometer.info. Volgens de website waren er op dat tijdstip 2.503.067 mensen geïnfecteerd geraakt, 22.564 meer dan gisteren. Worldometer registreerde 171.747 sterfgevallen en 659.106 genezingen.

België zwaarst getroffen

België heeft in het voorbije etmaal 170 nieuwe overlijdens geregistreerd. Sinds 12 april is er een lichte afname van het aantal doden. In totaal zijn in België nu 5998 mensen overleden door van het virus. Het aantal bevestigde besmette coronapatiënten steeg in België met 973 nieuw vastgestelde gevallen tot 40.956. Het coronavirus hakt er flink in bij onze zuiderburen. Volgens de allerlaatste cijfers zijn de Belgen per 100.000 inwoners zelfs het zwaarst getroffen van alle landen.

Corona-app

De overheid moet de plannen voor een corona-app verder uitwerken, zegt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, vandaag tegen de Tweede Kamer.

Afgelopen weekeinde werden zeven voorstellen getest, maar daarop kwam veel kritiek, onder meer van de Autoriteit Persoonsgegevens, het Bureau ICT-toetsing, het College voor de Rechten van de Mens en de landsadvocaat. Zo werd niet duidelijk hoe de privacy van gebruikers wordt beschermd en waarom zo’n app überhaupt nodig is. Vanwege die commentaren is het volgens Roozendaal nu nodig ‘de epidemiologische eisen van digitale ondersteuning’ aan te scherpen.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis.

