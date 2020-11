Het corona-vaccin kan in december al in Nederland zijn - maar niet voor iedereen

‘Doe niet zo krampach­tig en breng het coronavac­cin nu al op de markt’

31 oktober Verlaag de veiligheidseisen en breng het coronavaccin vervroegd op de markt, nu de wereld in brand staat. Die opvallende oproep doet de Nederlandse arts en hoogleraar Marcel Levi, in Londen baas van zeven ziekenhuizen, in een interview met deze site. ,,Ja, daarmee neem je een klein risico. Maar dat doe je omdat het alternatief veel erger is.”