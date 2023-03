Het CDA krijgt straks de grootste dreun van alle gevestigde partijen

ANWB: Drukste ochtend­spits van het jaar met meer dan 1100 kilometer file, ongeluk A58 zorgt voor vertraging

Het verkeer heeft dinsdagochtend behoorlijk last van ongevallen en regen. Met meer dan 1100 kilometer file is het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van 2023. De files in Zeeland komen langzaam tot een einde.