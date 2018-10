Het blijft nog even zomer in Nederland!

,,Wauw. Niet normaal", concluderen de meteorologen van Weerplaza. ,,De maximum temperaturen liggen drie tot vijf graden hoger dan we gisteren hadden staan."



En die temperaturen zijn absurd voor oktober. ,,Zo laat in oktober nog zomers warm is extreem", aldus weervrouw Diana Woei.



Gisteren werd in De Bilt een temperatuur van 26,3 graden geregistreerd. In het Limburgse Ell werd het zelfs 28,1 graden. Nooit eerder was het zo laat in het jaar zo warm. Het oude record (27,2 graden) dateert van 10 oktober 1921, gemeten op vliegveld Maastricht.