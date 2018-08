Het blijft maar droog. Wat nu?

In het hele land is sinds gisteren officieel een watertekort . Ondanks allerlei maatregelen die soms al weken van kracht zijn. Mag je nou nog douchen en de tuin sproeien? Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, een overzicht.

In sommige delen van Nederland was er al langer sprake van, maar nu is in het hele land sprake van code oranje wat de droogte betreft: er wordt meer water verbruikt dan er door neerslag en via rivieren bijkomt.

Lees ook Watertekort in Nederland loopt op: code oranje Lees meer

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, waarin alle belangrijke organisaties op het gebied van water zijn vertegenwoordigd, heeft daarom opgeschaald naar droogtefase 2. Vanaf nu worden maatregelen om de droogte aan te pakken niet meer lokaal maar landelijk genomen.

Crisis

Er is geen sprake van een crisissituatie, benadrukte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gisteren. Vooralsnog verandert er voor Oost-Nederland niet veel. Maar dat kan later veranderen, want na verwachting blijft het de komende twee weken nog warm en droog.

Burgers

Er is nog steeds ruim voldoende drinkwater beschikbaar. Omdat het verbruik door de warmte fors is toegenomen, roept drinkwaterbedrijf Vitens gebruikers wel op extra zuinig aan te doen en onnodig gebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien en korter of minder vaak te douchen.

De tekst loopt verder door onder de foto.

Volledig scherm De golfbaan in Ede ziet er deze dagen compleet anders uit. © Koen Verheijden

De tuin besproeien met oppervlaktewater is op veel plekken niet toegestaan. Door de hitte neemt de kwaliteit van het oppervlaktewater af, waardoor botulisme, blauwalg en vissterfte toenemen. Aangeraden wordt alleen te zwemmen bij officiële zwemplaatsen en de kwaliteit daarvan in de gaten te houden via de site zwemwater.nl. Daarop is te zien dat het meeste zwemwater nog prima is. Laat je hond niet drinken uit sloten en beken.

Boeren

Volledig scherm Een boer besproeit zijn akker in het Land van Maas en Waal. © Koen Verheijden Voor de Achterhoek heeft waterschap Rijn en IJssel boeren en burgers verboden water uit sloten, beken en ander oppervlaktewater te gebruiken om het land te besproeien. Rond natuurgebieden bij Ruurlo, Doetinchem en Doesburg mag daarvoor ook geen grondwater worden gebruikt.



Ook op de Vallei en de Veluwe, Noord-Limburg en bijna geheel Oost-Brabant geldt een verbod op gebruik van oppervlaktewater. Voor het gebied van waterschap Rivierenland (Betuwe, Land van Maas en Waal) geldt dit alleen tussen 9.00 en 18.00 uur. ,,Op die uren verdampt bij het sproeien op de akkers 30 tot 50 procent van het water. Dat is zonde'', zegt een woordvoerder. Om die reden mag zogenaamde druppelbesproeiing vanuit sloten en dergelijke overdag wel.

Scheepvaart

Quote Als dit nog veel langer aanhoudt dan zal ik een laagwater­toe­slag moet gaan berekenen aan de klant Door de dalende waterstand in de rivieren, kunnen schepen niet meer maximaal beladen worden. ,,Globaal kunnen we momenteel de helft minder vracht kwijt op een schip'', zegt Bert de Groot van de Nijmeegse containerterminal BCTN aan de Waal, die daardoor flink extra kosten moet maken.



,,Als dit nog veel langer aanhoudt dan zal ik een laagwatertoeslag moet gaan berekenen aan de eindklant.'' Op de IJssel mogen schepen elkaar op enkele delen niet meer inhalen en passeren. Om waterafvoer te beperken worden sommige sluizen minder vaak bediend en nemen de wachttijden toe.

Telers zitten met de handen in het haar, de oogst dreigt te mislukken: