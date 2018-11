Het bizarre verhaal van Syriëganger Laura H.

VIDEO Minister wil in gesprek met Derksen over ho­mo-uitspraken: ‘Doet veel mensen pijn’

20:10 Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) wil in debat met Johan Derksen. Dat heeft ze vandaag gezegd in reactie op zijn homo-onvriendelijke uitspraken in het programma Veronica Inside. ,,Ik vind zijn uitspraken pijnlijk”, zegt de minister.