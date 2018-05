Het bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

In 1948 werd een fakkel vanuit de Britse havenstad Portsmouth naar het D-day strand in Normandië gebracht. Nijmeegse atleten namen het vuur vervolgens mee naar Wageningen. In Hotel De Wereld, waar in mei 1945 werd onderhandeld over de capitulatie, droegen de atleten het Bevrijdingsvuur over aan de toenmalige burgemeester van Wageningen.