Het beste boek ooit en geschreven door een vrouw

Niet alle goede boeken stormen de top tien in, niet alle goede schrijvers worden overladen met prijzen en opdrachten om geschenken te schrijven. Veel parels blijven verborgen voor de massa, genegeerd door de media, over het hoofd gezien door jury’s, krijgen geen stickers met boek van de maand of van het jaar.



Niet alle schrijvers roepen in kranten dat ze aan een epos werken, een kathedraal van boeken, getergd gefotografeerd in hun heiligdom, de schrijfkamer. Kauwend op een moeilijk potlood dat ze dag en nacht bij zich dragen om de bloemrijke gedachten te kunnen noteren in handgedraaide schriften. Ik lees een boek, het beste dat ik in jaren, misschien wel ooit las, en tot mijn stomme verbazing is het, ondanks de vijfsterrenrecensies, niet terug te vinden in de bestsellerlijst.