Hesje verkleint risico tijdens zwemles

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het ruim 10 jaar oude Protocol Schoolzwemmen tegen het licht gehouden en aangescherpt. In het nieuwe schooljaar moeten de nieuwe afspraken ingaan.



Na het dodelijke ongeval van de 9-jarige Salam tijdens een schoolzwemles in Rhenen willen basisscholen en zwembaden alles doen om nieuwe incidenten te voorkomen. ,,We hebben niet de illusie dat hiermee alle ongelukken worden voorkomen. Maar de rechter verweet het zwembadpersoneel gewoontegedrag. Dat hopen we in de toekomst te voorkomen'', verklaart directeur André de Jeu.