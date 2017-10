Herken jij de giftige paddenstoel? Speel de quiz!

Suzie (9) is uniek sporttalent zonder onderarm: Iedereen kijkt naar mij

7:53 Ze is gek van zwemmen, zo hard mogelijk als het kan. Het heeft de 9-jarige Suzie Pellis al een rits nationale titels, medailles en bekers opgeleverd. Het is genieten, elke keer dat ze het bad induikt. Maar er is meer dat Suzie bijzonder maakt: ze mist haar rechter onderarm.