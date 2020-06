Herdenking Tomy in Zwolle: ‘Echt niet met tien man op een jongen die knock-out is hoeven gaan zitten’

In Zwolle voor de Jumbo was woensdagavond een herdenkingsbijeenkomst voor de 40-jarige Tomy Holten, die op 14 maart overleed in een politiecel. De vraag die rondgonst is of het hardhandige politieoptreden bij zijn aanhouding zijn dood heeft veroorzaakt.

Op het plein voor de Jumbo klinkt we shall overcome een vrouw zingt het door de megafoon. Sommige mensen hummen het mee. Bij een boompje precies op de plek waar Tomy Holten in maart werd neergedrukt door politie en omstanders staat nu een tafel met een krans, zijn foto en een berg bloemen. Er zijn zo’n veertig mensen bij de herdenkingsbijeenkomst. Mensen leggen bloemen, staan te kijken. Sabia staat er ook, de tranen rollen over haar wangen. ,,Ik moest meteen aan mijn broer denken, hij is groot en zwart, wat gebeurt er als hij zich een keer misdraagt? Zwolle is een witte stad. Maken ze hem dan ook zo dood? Ik vind het zo erg.”

Kleine moeite

Van de Haïtiaanse gemeenschap, waarvan Tomy deel uitmaakte, is een aantal mensen gekomen. Ook Judy Aubrain uit Gorssel, die met een bosje bloemen in zijn handen staat. ,,Deze jongen moest letterlijk van zo ver komen, dat hij op deze manier hier aan zijn einde moest komen, vind ik vreselijk.” Het is de eerste keer dat hij naar een bijeenkomst komt. ,,Een kleine moeite. Het is belangrijk genoeg.”

Pierresully Jourdain is helemaal uit Groningen gekomen. Iedereen is een vriend uit de Haïtiaanse gemeenschap, zegt hij. We zijn allemaal één. ,,De wereld heeft meer liefde nodig.” Mensen moeten meer bewust zijn van hoe ze met elkaar omgaan. ,,Zorgen voor je buurman.”

Volledig scherm Sabia (links) met haar vriendin Linda van Klink: ,,Als k mijn hoofddoek afdoe heb ik alle witte privileges weer terug. Het moet stoppen, die etnische profilering." © Frans Paalman

Tegenover de herdenkingsplaats staan een witte, oudere man en vrouw. ,,Ja, dit is wel nodig. Dat geweld was echt niet normaal.” Haar man voegt toe: ,,Ze hadden hem gewoon even moeten laten uitrazen.” Andere omstanders spreken schande van de schending van het burgerrecht.

Mensen willen medeleven tonen, vertellen ze. Het is niet normaal wat hier gebeurde. Ook zijn er mensen van Kick Out Zwarte Piet uit Amsterdam, een vrouw neemt de megafoon ter hand neemt en roept: ,,Black lives matter, Tony’s live matters!”

Twee kanten

Een andere omstander vindt het niet zo nodig, deze bijeenkomst. Hij kent de mensen van de Jumbo, die Tomy in eerste instantie in bedwang probeerden te houden. ,,Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Het is echt niet dat deze jongen niks deed. We hebben alles gezien en ook gehoord wat hij in de Jumbo allemaal deed. Hij trok mensen uit auto’s, werd totaal wild. Hij beet een politieagent in de hand, diens wond moest gespoeld worden.” Nee, voor hem hoeft dit niet. Eerst maar eens goed uitzoeken hoe het zit, vindt hij.

Een vrouw heeft het allemaal zien gebeuren toen. ,,Je hoeft echt niet met tien man bovenop zo’n jongen die helemaal knock-out is te gaan zitten. Ik bel hier zo vaak de politie, nooit komen ze. Nu rukten ze met busjes, wagens en een politiehond uit, voor één jongen. Ik zag hoe ze hem bij zijn armen en benen zo liggend het busje in droegen en weer met twee man bovenop hem gingen zitten. Hij was zo stijf als een plank. Het zou me niets verbazen als hij toen al niet meer leefde.”

De broer van Tomy staat in een bordeauxrood pak en een zonnebril op stil voor zich uit te kijken. Hij gaat nog spreken. Hij ziet hoe een oude man uit een papieren zakje een bloem tevoorschijn haalt en neerlegt met een knikje naar de foto. Hij heeft vanavond geen behoefte aan de pers. Dit is het moment van zijn broer. Om te herdenken wat er is gebeurd. Hoe hij zijn broer verloor. Ook al weten we daar nog steeds niet de details van. Onderzoek daarnaar is gaande.