Henri is blind maar bouwt samen met vluchteling Saad aan modelspoorbaan

Hier tuffen ouderwetse stoomtrei­nen voorbij (miniaturen, met volwassen mannen als machinis­ten)

In het uiterste puntje van industriegebied de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel ligt een verborgen pareltje. Je moet er wel oog voor hebben en er op het juiste moment zijn. Want daar tuffen op gezette tijden ouderwetse stoomtreinen in het groen met op de achtergrond de Van Brienenoordbrug. Miniaturen, dat wel. En de machinisten die erop rijden zijn volwassen mannen.