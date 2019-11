Henk (53) is al tientallen jaren schizofreen: ‘Ik meende dat ik bezeten was van de duivel’

Demonstra­tie FC Utrechtsup­por­ters bij Amsterdams stadhuis rustig verlopen

11:17 Een groep van ongeveer honderd supporters van FC Utrecht demonstreerde vanmorgen bij de Stopera, het stadhuis van Amsterdam. Ze zijn het oneens over het aantal uitsupporters dat in de Johan Cruijff Arena aanwezig mag zijn voor de wedstrijd tegen Ajax. Ze zijn inmiddels allemaal weer weg want om 12.15 uur speelt Ajax tegen Utrecht in de Arena.