Hemelvaart zorgt voor zeer drukke avondspits

Update Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland

17:40 Motorclub Hells Angels wordt verboden in Nederland. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht vandaag in een civiele procedure. België is nu bang dat de motorclub nu hun kant op komt. De Hells Angels hebben al een clubhuis in Belgisch Limburg. De advocaat van de motorclub zegt dat de kans zeker aanwezig is dat ze in hoger beroep gaan.