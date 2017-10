Hema roept kipgehakt terug wegens gevaarlijke listeriabacterie

Van der Laan voelde zich een ras-Am­ster­dam­mer

8:31 Hoewel Eberhard van der Laan zijn mening niet onder stoelen of banken stak, won hij in de ruim zeven jaar dat hij aan het roer stond van de hoofdstad vele harten voor zich. De liefde was wederzijds. Ondanks dat zijn gezondheid steeds verder achteruitging, bleef hij op zijn post. Totdat het niet langer ging. Hij stierf donderdagavond in Amsterdam op 62-jarige leeftijd.