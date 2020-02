Hema noemt moorkop voortaan chocoladebol: oude naam is ‘niet meer van deze tijd’

Winkelketen Hema heeft besloten de naam van het gebakje ‘moorkop’ te veranderen in chocoladebol. Volgens het bedrijf is de naam ‘niet meer van deze tijd’. Eerder besloot ook al een bakker uit Monster de term ‘moorkop’ in de ban te doen.

Een woordvoerder van Hema laat weten dat het woord ‘moorkop’ niet meer bij deze tijd past. ,,Daarom is besloten de naam te veranderen naar chocoladebol. Het product blijft hetzelfde.” Het besluit is al even geleden genomen. Voordat de naam daadwerkelijk in de winkels wordt doorgevoerd moeten eerst de borden worden aangepast. De verandering gaat daarom pas op 30 maart in.

De term ‘moor’ komt van het Latijnse woord maurus, wat ‘bewoner van Noordwest-Afrika’ of ‘inwoner van Mauretanië’ betekent.

Bakker uit Monster

Deze week maakte bakker Jurgen Verwoerd uit Monster ook bekend te stoppen met de term ‘moorkoppen’. Volgens Hema is het niet zo dat zij hun besluit hebben genomen naar aanleiding van de berichtgeving over bakker Verwoerd. ,,Dat lijkt nu wel zo, maar we hebben al even geleden besloten om de naam te wijzigen. Omdat wij werken met verschillende perioden waarin we onze ‘singings’ aanpassen, wordt zo'n besluit niet meteen doorgevoerd als het is genomen.”

Bakker Verwoerd uit Monster liet deze week aan onder meer Hart van Nederland weten dat hij mailtjes kreeg van klanten die de term discriminerend vonden. De bakker zag geen probleem in een naamswijziging omdat aan het product niks ging veranderen. Tegen RTL Nieuws vertelt Verwoerd: ,,Klanten verbonden de naam aan slavernij. Ze verwezen naar racisme. En ik wil nergens aan meewerken waar mensen een vervelende associatie bij hebben. Dus heb ik er iets aan gedaan. Negerzoenen heten daarom bij ons ook kisses.” Hema sluit zich aan bij wat de bakker zegt. ,,Als blijkt dat mensen aanstoot nemen aan de naam, dan willen wij dat verhelpen.”

Hema zegt nog geen reacties te hebben gehad op het besluit. Ze gaan de naamswijziging ook verder niet communiceren.