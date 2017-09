Hema-klanten: 'Alsof wat je draagt je een jongen of meisje maakt'

Linda Reemst, moeder van Bink: ,,Ik kleed Bink wel vaak in het blauw, wat als jongensachtig wordt gezien. Ik vind dat mooi en het past ook goed bij zijn vader, die graag blauwe kleding draagt. Maar ook: zolang hij heel klein is, bepaal ik wat hij draagt. En als hij straks een eigen mening krijgt, dan mag hij het echt zelf weten. Ik heb er ook geen problemen mee dat Hema nu genderneutrale kleding aanbiedt. Dan hebben kinderen meer keuze. Prima toch?’’



Alaide Martins, moeder van Jozua en Isaiah: ,,Roze niet voor jongetjes? Wat een onzin. Het staat hen juist heel goed. Ik koop regelmatig roze kleding voor mijn zoons. Het is misschien ook wel een generatiedingetje hoor – dat jonge mensen er nu open voor staan? Ik vind in elk geval dat volwassenen hun probleem niet op kinderen hoeven te projecteren. Jongen of meisje: het maakt niet uit. Laat ze lekker zelf hun kleding uitkiezen.’’



Rebecca van den Berge, moeder van Julia: ,,Ik wist helemaal niet dat Hema genderneutraal is geworden, maar ik vind het wel fijn. Mijn dochter Julia is net vier en zij wil alleen maar roze kleding aan. Alles is roze, als het aan haar ligt. De kinderkleding is wel al wat beter dan een paar jaar terug: toen was het vooral veel tuttig voor meiden en stoer voor jongens. Ik heb het idee dat de meeste winkels dat meer hebben losgelaten.’’