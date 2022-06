Help, mijn vlucht is geannuleerd! Wat zijn de alternatieven?

met video Schiphol beperkt deze zomer het aantal vluchten, vele duizenden reizigers gedupeerd

Vakantievliegen wordt deze zomer een tombola. Om een nieuw drukteinfarct te voorkomen dwingt Schiphol luchtvaartmaatschappijen om ‘stoelen’ te schrappen, Hoeveel wordt per dag bekeken. Op de drukste dagen blijven daardoor in juli per dag gemiddeld 13.500 reizigers aan de grond.

16 juni