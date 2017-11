Help! Knutsellijm is op door nieuwe superrage: zelf slijm maken

Het overkwam de 9-jarige Faiya uit Gouda die samen met een vriendinnetje op zaterdag slijm wilde maken. Ze had bijna alle ingrediënten verzameld, behalve de goedkope witte knutsellijm die onontbeerlijk is. ,,We zijn alle winkels langs geweest maar konden nergens meer kinderlijm vinden'', legt de jonge knutselaar uit. ,,We zijn naar de Action gegaan, daarna naar de Hema, Intertoys, Zeeman en Wibra.'' Maar het belangrijke ingrediënt was nergens meer te vinden.



Klopt, laat Bart Mein , productmanager van Hema desgevraagd weten. ,,De kinderlijm vliegt inderdaad onze winkels uit, duizenden per dag.'' Dankzij de hype om zelf slijm te maken, zijn de schappen regelmatig leeg. ,,Helaas gaat het zo snel en is de slijmrage zo groot onder kinderen dat onze fabriek de vraag niet bij kan houden. Dus ja, wij merken inderdaad dat onze kinderlijm perfect is voor het maken van slijm.



Ook de Action ziet een bijzondere stijging in de verkoop van een specifieke knutsellijm. ,,Er is een enorme run op'', ziet Maria Langhammer van de populaire grootgrutter. ,,We zien de rage zeker terug in onze verkoop.''