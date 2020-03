Helmond, Oss, Houten, Loon op Zand... Aantal coronapatiënten loopt hard op naar achttien

MAATREGELEN De gevolgen van het virus: langzaam nemen we steeds meer afstand van elkaar

9:57 Een hand of high five is inmiddels op meerdere plekken taboe, hoest- en niesprotocollen worden van kracht. Met het oplopende aantal coronapatiënten nemen we toch het zekere voor het onzekere. En dat kan in de meeste gevallen niet veel kwaad: ,,Het is begrijpelijk.”