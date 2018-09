'Helft Nederlandse bisschoppen wist van seksueel misbruik'

Inspectie door het stof in zaak huisarts Tuitjen­horn

14 september De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is door het stof gegaan in de geruchtmakende zaak rond huisarts Tromp uit Tuitjenhorn uit 2013. De Inspectie heeft in een gesprek met de weduwe van de huisarts excuses aangeboden en is een financiële tegemoetkoming overeengekomen.