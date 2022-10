‘Helft Nederlanders vindt dat Oranje niet moet spelen op WK in Qatar’

Niet alleen de Tweede Kamer is kritisch op het kabinetsbesluit toch een Nederlandse delegatie naar het WK Voetbal in Qatar te sturen. Een meerderheid van de Nederlanders wil niet dat kabinet en koning naar Qatar gaan en iets meer dan de helft van de mensen vindt zelfs dat Oranje helemaal niet moet spelen op het toernooi. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag .

Het WK voetbal in Qatar komt dichterbij (start 20 november) en daarmee loopt ook de discussie over hoe om te gaan met de mensenrechten in het land hoger op. Zo willen D66 en ChristenUnie niet dat de koning afreist naar het voetbaltoernooi in een land dat de rechten arbeidsmigranten met voeten treedt. In plaats daarvan moet minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaan, met in zijn kielzog de Nederlandse mensenrechtenambassadeur, zo dienden de twee partijen vandaag in de Tweede Kamer een motie in. Met een volgens D66 en ChristenUnie ‘zakelijke en sobere’ delegatie moet Nederland Qatar ‘aanspreken’ op de mensenrechtensituatie en pleiten voor een ‘ruim compensatiefonds’ voor arbeidsmigranten.

Eerder riep de Kamer het kabinet al in februari 2021 op tot een diplomatieke boycot van het WK in Qatar. Bij de bouw van stadions kwamen door erbarmelijke werkomstandigheden veel arbeidsmigranten om te leven. Het kabinet besloot gisteren van die aangenomen motie af te wijken, omdat Qatar het afgelopen jaar een belangrijke partner was bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan en voor de export van lng, vloeibaar gas, en toch een regeringsdelegatie (met mogelijk de koning en/of premier Rutte) te sturen.

Meerderheid: Geen koning of Rutte naar Qatar

EenVandaag onderzocht de gevoelens van het Nederlandse volk over het aankomende toernooi en het besluit van het kabinet. 25.102 leden van het EenVandaag Opiniepanel deden mee en daarvan is 65 procent tegen het door het kabinet genomen besluit. Daaronder zijn ook vele mensen die op een van de vier coalitiepartijen stemmen. Een kwart van de mensen stemt in met het sturen van een regeringsdelegatie.

Als het gaat om het meesturen van koning Willem-Alexander naar Qatar is 75 procent van de deelnemers aan het onderzoek duidelijk: niet doen. 18 procent van de mensen vindt dat Nederland dat wel zou moeten doen. Ongeveer dezelfde percentages zien we bij de vraag of premier Mark Rutte dan naar Qatar moet afreizen: weer is 75 procent tegen dat idee, 17 van de mensen procent stemt ermee in.

Deelname Oranje

Een nog ‘extremer’ scenario dat het panel door EenVandaag is voorgelegd, is om af te zien van deelname aan het toernooi door Oranje. In januari van dit jaar vond 45 procent van de mensen dat nog een goed idee, nu (het onderzoek werd gisteren en vandaag uitgevoerd) is dat al 53 procent.

Zelfs onder Oranjesupporters groeit de instemming met het scenario. 45 procent van de voetbalfans wil dat Oranje niet deelneemt aan het toernooi.