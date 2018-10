Helft Nederlanders gelooft niet meer in god

In 2012 was nog iets meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders religieus. Nu is dat nog maar 49 procent, blijkt uit onderzoek van het CBS dat vandaag verschijnt. Alleen al in 2017 daalde het aantal katholieken en het aantal hervormden met twee procent.

Het aantal moslims steeg licht, met bijna een half procent. Katholieken waren in 2017 nog altijd de grootste groep gelovigen met 24 procent, gevolgd door protestanten met 15 procent. Zes procent is hervormd en vijf procent moslim.

Het aantal gelovigen dat daadwerkelijk een kerkdienst of gebed bezoekt loopt ook terug. Slechts 16 procent van de bevolking gaat nog minstens één keer per maand naar de kerk. Een zeer kleine minderheid (3 procent) gaat elke week.

Bijna de helft van de moslims gaat naar de moskee. Bij katholieken is dat slechts 16 procent.

Opvallend is het grote verschil in kerkelijke beleving tussen de verschillende godsdiensten. De grootste groep gelovigen, de katholieken, gaat het minst vaak naar de kerk. Slechts veertien procent van de katholieken komt weleens in de kerk. Bij hervormden is dat ruim twee keer zoveel. Van de moslims in ons land gaat bijna de helft naar de moskee.