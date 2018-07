Hélène J. vrijgesproken van doodslag op 8-jarige dochtertje Sharleyne

De 8-jarige Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 dood gevonden op de parkeerplaats bij flat De Arend in Hoogeveen. Ze was van de tiende verdieping gevallen. Haar moeder Hélène, waarmee ze in de hoek op de tiende verdieping woonde, liep dronken en verdwaasd rond en viel vooral op omdat ze niet meteen naar haar dode dochtertje liep.



Hélène was aanvankelijk verdachte, maar werd wegens gebrek aan bewijs in eerste instantie niet vervolgd. De vader van Sharleyne, die in grote onmin leefde met Hélène, startte een artikel 12-procedure, waarna het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overging. Het vreemde gedrag van moeder Hélène, een bovenbuurman die later met een getuigenis kwam dat hij gebonk had gehoord in het huis vlak voor de val, én het feit dat Hélène dronken was die nacht, bracht de moeder in het nauw.



Justitie is ervan overtuigd dat zij het meisje eerst probeerde te wurgen en daarna naar beneden heeft gegooid. Wel erkent justitie dat Hélène op zich geen slechte relatie had met haar dochtertje. Het blijft daarom gissen waarom ze in een opwelling het meisje van de flat gooide.