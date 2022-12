Hele school zag naaktfoto's van Anna: ‘Hij zou foto‘s doorsturen als ik bepaalde dingen niet deed’

OM eist 7 jaar cel tegen ex-advocaat Youssef Taghi die ‘cruciale rol’ speelde in organisa­tie van neef Ridouan

Youssef Taghi was een ‘onmisbare schakel’ voor de organisatie van zijn neef Ridouan Taghi door als advocaat informatie uit de Extra Beveiligde Inrichting te smokkelen, zegt het Openbaar Ministerie. In plaats van een simpele boodschappenjongen was hij eerder de ‘tweede man’ in de organisatie. Het leidde tot een forse strafeis: zeven jaar cel.

