Hele klas mag naar Amerika, behalve Avak uit Irak: ‘Dit is racistisch en gemeen’

Vertrouwen in konings­paar blijft laag, slechts kleine meerder­heid voorstan­der monarchie

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima blijft historisch laag. Slechts een kleine meerderheid (54 procent) blijft voorstander van een monarchie. Het vertrouwen in het koninklijk echtpaar is net zo laag als een jaar geleden, blijkt uit het jaarlijkse koningsdagonderzoek van het EenVandaag Opiniepanel.