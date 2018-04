Heldin die trucker hielp na bizarre crash op A1 gevonden: 'Ze verdient een standbeeld'

Muijtjens laat via Facebook weten dat de vrouw, die Samantha zou heten, met behulp van sociale media is achterhaald. ,,Wij hebben deze heldin gevonden. Ze verdient naar mijn mening een standbeeld'', stelt hij.

Gevaar voor eigen leven

De chauffeur raakte bekneld in zijn cabine, maar de vrouw schoot te hulp ,,Mijn collega zat drie kwartier bekneld in zijn cabine, omstanders probeerde hem te helpen maar toen dit niet lukte is een vrouw met gevaar voor eigen leven bij hem in de gehavende cabine gekropen om hem te ondersteunen in zijn benarde positie'', stelt Muijtjens. Hij benoemt daarbij het brandgevaar aangezien er nog circa 500 liter brandstof in de tank zat.