Held Milan (24) stopt bebloede automobi­list die als bezetene rijdt: ‘Voorkwam dat hij iemand doodreed’

Een zwaar bebloede automobilist die afgelopen zondag werd opgepakt in Waalwijk, is twee dagen later opnieuw ernstig in de fout gegaan. Hij reed onder invloed bijna Milan Bosters (24) uit Den Bosch aan. ,,Ik moest hem stoppen, voordat hij iemand zou doodrijden.”