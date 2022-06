Heineken: Fikse prijsstijging bier in horeca en supermarkt

Het bier van Heineken wordt vanaf 1 augustus duurder in de horeca en supermarkt. De horeca betaalt gemiddeld 5,8 procent meer voor de inkoop. De inkoopprijs voor supermarkten stijgt vergelijkbaar. En een groot deel daarvan gaat de klant naar verwachting uiteindelijk voelen in zijn portemonnee.

Heineken Nederland schrijft in een brief aan horecabedrijven, die in bezit is van deze website, niet te ontkomen aan het feit dat de prijzen voor energie, grondstoffen en materialen ‘exceptioneel’ stijgen.

‘Zoveel mogelijk proberen wij deze (kost)prijsstijgingen op ons te nemen. Echter, door de al maanden aanhoudende prijsstijgingen ontkomen wij er niet aan een deel hiervan door te berekenen. Wat betekent dit concreet? Dat voor onze horecaklanten de prijzen voor onze merken per 1 augustus 2022 gemiddeld met 5,8 procent worden verhoogd.’

De horecadirecteur van Heineken Nederland spreekt van ‘uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen.’ ‘Hoe dubbel dat ook voelt. De inkoopprijzen verhogen juist nu we samen hard werken aan het versterken van onze mooie sector. Het is helaas onvermijdelijk en een stap die we als noodzakelijk zien om aan een gezonde ontwikkeling van de biercategorie te blijven bouwen.’

Een woordvoerder laat daarnaast dus weten dat ook voor de supermarkten de inkoopprijzen omhoog gaan. ‘In eenzelfde orde van grootte/hoogte als in de horeca. Dat is al enige tijd geleden met hen gecommuniceerd.’

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland reageert: ,,Het is helaas een bekend beeld dat leveranciers gedurende het jaar hun prijzen hebben verhoogd. En sommigen, zoals Heineken, nu al voor de tweede keer. Dat is begrijpelijk aangezien ook leveranciers te maken hebben met dezelfde (internationale) macro-economische factoren als ondernemers en huishoudens, maar het is uiteraard wel ongelukkig dat horecaondernemers die na de moeilijke coronaperiode proberen op te krabbelen, hiermee te maken krijgen.

Onderling overleg tussen leverancier en ondernemer over wat mogelijk is in plaats van eenzijdig doorvoeren geniet altijd de voorkeur, aldus de woordvoerder, en is ‘de meest duurzame oplossing’.

