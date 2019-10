Heftig telefoongesprek van wildwest-schietpartij in hartje Amsterdam: 'Ze openen vol het vuur!’

VIDEODe twee agenten die in december 2012 betrokken raakten bij een zeer heftige wildwest-schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, zijn die dag door het oog van de naald gekropen. Dat valt op te maken uit de gespreksopnames tussen dienders en meldkamer die nu voor het eerst zijn vrijgegeven: ,,Jongens, niet achter die auto aan! Er wordt vól op ons geschoten!”

De schietpartij in de Staatsliedenbuurt wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als een van de dieptepunten in de jarenlange strijd van de politie tegen de Amsterdamse onderwereld en de daar bijhorende illegale wapenhandel. De schutters - belangrijke spelers uit de onderwereld -schoten midden in een woonwijk met grof geschut in het rond en namen daarmee het risico dat ze met hun spervuur omwonenden of passanten zouden treffen. Zo vloog een kogel van zwaar kaliber ineens door een kinderkamer in een woonboot.

Bij de schietpartij werden de Amsterdammers Said el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) met grof geweld geëxecuteerd, nadat het primaire doelwit van twee groepjes schutters, de Eindhovense crimineel Benaouf A. (34), met veel geluk was ontkomen. De schutters, die in een Audi zaten, stopten tijdens hun vlucht om van dichtbij twee motoragenten onder vuur te nemen - die dat met veel geluk overleefden nadat ze zich in een reflex hadden laten vallen en dekking hadden gezocht achter hun motoren.

‘We worden beschoten!’

In De Zaak van je Leven, een WNL-programma waarin rechercheurs openhartig en met veel emotie terugblikken op heftige zaken, laat de politie voor het eerst een geluidsfragment horen waarop knetterende kalasjnikovs te horen zijn. ,,We worden beschoten! We worden beschoten! Automatische wapens!”, schreeuwt een agent in grote paniek.

De zwaarbewapende criminelen openen vol het vuur op de agenten die op dat moment vrezen voor hun leven. ,,Op dat moment vergaat de wereld voor die jongens”, vertelt een rechercheur die betrokken was bij het onderzoek.

Het telefoongesprek krijgt een dramatische wending als een van de agenten roept dat een collega is neergeschoten. Het blijkt gelukkig vals alarm. ,,Nee, het gaat goed. Gaat goed. Collega staat nog. Wij gingen allebei neer. Alles gaat goed, we hebben elkaar gecontroleerd. We staan nog, we leven nog”, klinkt het opgelucht.

Actiefilm

De opnames, die bij vlagen doen denken aan een actiefilm, zijn ‘ongelooflijk’, vindt de politie. ,,Dit was doelbewust met zware wapens op agenten schieten, dat heeft impact. Dat maakt je als collega best wel boos. Dit tuig moet je van de straat trekken.”

Officier van justitie Maaike van Kampen vindt het een wonder dat de dienders alle kogels hebben kunnen ontwijken. ,,Ze mogen van geluk spreken dat ze niet zijn overleden. Er werd echt gericht geschoten. De agent moest zich achter de motor verschuilen om niet te worden geraakt. Die motor was helemaal doorzeefd.”