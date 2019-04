Heerlijk paasweer in het verschiet na eerste zomerse dag

Dat meldt Weerplaza. Er is sprake van een zomerse dag als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. In De Bilt is die grens vandaag nog niet bereikt, vandaar dat er wordt gesproken over een regionale zomerse dag. Morgen wordt het mogelijk wel minimaal 25 graden in De Bilt en zou er dus sprake zijn van een landelijke zomerse dag.

Geen record

Vorig jaar werd rond dezelfde datum de 25 graden bereikt, toen op 18 april in Eindhoven, Gilze-Rijen en Arcen. In 1968 was het op 29 maart de vroegste datum in het jaar dat zomerse temperaturen werden gemeten. Vorig jaar was het jaar met het grootste aantal dagen boven de 25 graden in De Bilt: 55. Of we dit jaar weer zo’n warme zomer kunnen verwachten, is nog niet te zeggen.