Heel Helmond tot morgenochtend op slot vanwege vrees voor nieuwe rellen

Stormloop op horren omdat we bang zijn voor een nieuwe muggeninva­sie

15:19 We gaan deze warme coronadagen tuin in, tuin uit, gooien de ramen open tegen de hitte en laten deuren wagenwijd openstaan. Het gevolg: beestjes in huis. Daarbij worden er, na een periode van droogte, ook weer steeds meer muggen gezien. We zijn dan ook massaal op zoek naar middelen om al die beestjes buiten ons huis te houden.