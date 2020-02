Heel Curaçao zit zonder stroom

In heel Nederland ophok­plicht voor pluimvee wegens vogelgriep

17:48 Het ministerie van Landbouw heeft vandaag een ophokplicht afgegeven voor commerciële pluimveehouders wegens de oprukkende vogelgriep. De griep is onder meer in Duitsland op meerdere plekken vastgesteld. De laatste ophokplicht voor pluimvee werd in 2017 afgegeven.