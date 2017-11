Heeft Defensie dan niets geleerd van eerdere Apache-ongelukken?

Drie vragenNadat in december 2007 een Apache van Defensie tegen hoogspanningskabels bij Hurewenen vloog, werd groot onderzoek gedaan. Wat ging er fout? Maandag, bijna tien jaar later, was het opnieuw raak. Niet ver van de plek waar het toen mis ging.

Hebben ze bij Defensie dan niet geleerd van het eerste ongeluk?

Sinds 2007 zijn de helikopters aangepast met planningssystemen voor de navigatie. Voor elke oefening worden de routes in de navigatie geladen. Obstakels en dergelijken zijn dus van tevoren al bekend. Daarnaast vliegen de piloten altijd met met nachtvisie. De trainingen zelf zijn geprofessionaliseerd en er wordt gewerkt om de bewustwording onder piloten te vergroten. De trainers zijn bijgeschoold en supervisie is geen neventaak maar een hoofdtaak geworden. Daarnaast is er een onafhankelijk bedrijf dat regelmatig het niveau van de trainers en trainingen checkt. Waardoor het ongeluk van maandag dan toch kon gebeuren, wordt nog onderzocht.



Piloten die uit een oorlogsgebied komen, krijgen voor de laagvliegoefening een 'training down'. Het luchtruim in Mali, Afghanistan en Irak is heel anders dan in Nederland. Mali is bijvoorbeeld een grote open vlakte terwijl het luchtruim in Nederland veel drukker is. En overal gelden weer andere regels.

Waarom vliegen ze überhaupt zo laag?

In een oorlogssituatie moeten de helikopters laag vliegen om minder zichtbaar te zijn (te schuilen) voor de vijand. Volgens Commandant Defensie Helikopter Commando Gerhard Polet gebeurt het ‘sluipvliegen’ door te verschuilen achter obstakels als bomen of boerderijen. ,,Daarnaast proberen we ook laag te manoeuvreren om te zorgen dat we niet op radars te zien zijn.”



De helikopters dansen als het ware laag over de grond. ,,Het is de enige manier om te overleven in een oorlogssituatie dus we móeten het wel oefenen. Als we niet laag zitten worden we sneller door de vijand opgemerkt en kunnen we minder goed troepen beschermen die zich willen verplaatsen.”

Waarom duurde het in de Bommelerwaard drie dagen terwijl maandagavond de getroffen huishoudens al veel eerder weer stroom hadden?