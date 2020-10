Hectiek en drukte in Maasstad Ziekenhuis: ambulances staan soms in een file te wachten



ReportageAmbulances die voor de deur wachten. Coronapatiënten die urenlang op de spoedeisende hulp liggen tot er in het ziekenhuis een bed vrij is. Op de spoedhulp merken artsen én verpleegkundigen hoe de tweede golf het Maasstad Ziekenhuis in corona-haard Rotterdam overspoelt. ,,De problemen zijn groot. Veel personeel is ziek. Het knelt. We zitten op het randje van wat nog kan.’’