Harskamp blijft wantrouwig na rellen rond opvang Afghaanse vluchtelingen

update Jongen (12) overleden bij ongeluk met klaphamer, bewoner verdacht van dood door schuld

Bij een incident met een klaphamer en magnesiumpoeder is in Haaksbergen een jongen van 12 jaar om het leven gekomen. Een jongen van 11 raakte ernstig gewond, hij is niet in levensgevaar. De kinderen waren niet zelf met het mengsel in de weer. De bewoner van de woning waar ze langs liepen is aangehouden.

17:26