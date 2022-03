Harry werd gevangengenomen door Oekraïeners: ‘Kreeg zak over mijn hoofd en geweer op me gericht’

video Lieke spot wolf vlakbij huis: ‘Hij had geen haast, kon er zo naartoe rijden’

Nietsvermoedend is Lieke Borgerink uit Manderveen maandag tussen de middag buiten een zitje aan het poetsen, als ze in haar ooghoek iets de weg ziet oversteken naar het weiland. „Ik dacht eerst aan een ree, maar het was iets anders. Iets groters.” Ze wil het zeker weten, zet haar kind in de auto, rijdt de Manderveenseweg af en spot een flinke wolf.

