Harold (46) is eenzaam: 'Het leven gaat aan mij voorbij'

EINDHOVEN - Eenzaamheid beheerst het leven van Harold van Tien (46) uit Eindhoven. Tijdens de landelijke Week van de Eenzaamheid is hij te zien in het televisie-programma Wie kent mij nog? Een monoloog.

'Mijn flat voelt als een eilandje. Mijn leven hier staat stil, terwijl buiten alles doorgaat. Ik kan daar alleen met mijn moeder over praten. Zij zegt dat ik het moet accepteren.''

Aandacht

,,Ik doe mee aan het televisieprogramma Wie kent mij nog? omdat ik aandacht wil vragen voor eenzaamheid bij mensen van alle leeftijden. Alleen voor bejaarden worden activiteiten georganiseerd. Sla maar een huis-aan-huisblad open. Die staat vol met advertenties voor bejaarden; zíj kunnen fietsen, kaarten, biljarten. Hulpverleners hebben me weleens gewezen op zulke middagen. Maar wat heb ik daar te zoeken? Ze hebben het alleen maar over hun kleinkinderen. Voor mensen van mijn leeftijd wordt niks georganiseerd.''

,,Eerlijk gezegd heb ik helemaal geen sociale contacten. De laatste keer dat ik vrienden had, was op de middelbare school in Budel. Ik voel me geen onderdeel van de maatschappij. Het lijkt alsof ik overal wordt buitengesloten, dat mensen me raar vinden.''

,,Op Facebook heb ik 55 vrienden, van hen hebben maar twee mensen me gefeliciteerd voor mijn verjaardag. De rest heeft denk ik geen interesse in mij. Ik stuur ze wel eens een bericht om te vragen om wat te gaan drinken. Meestal antwoorden ze dan niet. Mensen zijn denk ik bezig met hun eigen leven en niet met mij.''

,,De enige mensen die hier over de vloer komen, zijn mensen uit de zorg. Ze helpen me met het huishouden en de administratie. Zij zeggen me dat ik een interessant persoon ben om mee te praten. Maar dat zijn mensen uit de zorg. Nooit vraagt een normaal iemand of ik mee een frietje ga eten.''

,,Tien jaar geleden had ik bijna een vriendin, maar ik heb haar gekwetst. Ze stuurde me uitnodigingen om samen wat leuks te doen, maar ik had haar bedoelingen niet in de gaten. Omdat ik niet op haar inging, wil ze me nu nooit meer zien. Ik denk daar nog dagelijks aan, ik vraag me af hoe mijn leven met haar had kunnen lopen.''

,,Hier in de flat heb ik niet veel aanspraak. Soms kom ik mensen tegen bij de brievenbus of bij de lift. Maar verder dan 'Hallo, hoe gaat het' komt het niet. Er wonen hier ook veel mensen van allochtone afkomst. Ik stap daar niet zo snel naar binnen, ik ben bang dat ze een andere taal spreken.''

,,Ik had graag willen werken, maar vanwege problemen met mijn motoriek gaat dat niet. Werk aan de lopende band, gaat te snel voor mij. Ik doe nu wel vrijwilligerswerk bij de kringloopwinkel en ik help bij de voedselbank. Dat is vooral om bezig te zijn. De rest van de tijd kijk ik vooral veel televisie, luister ik muziek en lees ik alle krantjes die hier binnenkomen.''

,,Vorig jaar had ik een mooie periode in Duitsland. Via een bemiddelingsorganisatie werkte ik in een hotel. Daar hielp ik in de afwaskeuken, ik verzorgde de dieren en ging iedere dag lopen met de hond. Het was de enige keer dat ik me ergens thuis voelde. Niemand vroeg om een diagnose, ik was gewoon een medemens.''

,,Ik moet realistisch zijn; waarschijnlijk banjert mijn leven op deze manier door tot ik 80 jaar ben. Soms vraag ik me wel eens af of het leven zin heeft voor mij.''

Wie kent mij nog?, van 25 t/m 29 september elke avond om 22.45 uur, NPO 2.