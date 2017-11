Hardleerse inbreker (47) voor 450ste keer betrapt

Tilburgse neparts moet vier jaar de cel in

12:54 Neparts Ron O. moet 48 maanden de cel in. Dat is het oordeel van de rechtbank in de zaak tegen de Tilburger, die tussen 2008 en 2014 in totaal elf vrouwen zou hebben verkracht en één aangerand door zich voor te doen als arts. De rechtbank sprak hem vanmiddag vrij van verkrachting.