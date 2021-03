Harde klap voor de SP, socialisten zakken steeds verder weg

Ooit was de SP in de peilingen de grootste partij van Nederland, maar in keiharde Kamerzetels zakt de Socialistische Partij steeds verder weg. Vanavond ging dat zelfs met een forse klap en lijkt de partij van de huidige veertien zetels er nog eens zes kwijt te raken. ,,Ik denk dat veel mensen denken: hoe kan dit nou?”

Met de resterende acht zetels zou de SP de zevende partij van Nederland worden. Renske Leijten, nummer 2 op de kieslijst, reageerde snel na de exitpoll van 21 uur . ,,Ik houd nog een slag om de arm, maar dit is niet leuk. Tijdens de campagne was de sfeer op straat goed, maar dat vertaalt zich niet in deze exitpoll”, zei ze in Amersfoort, waar een klein gezelschap partijleden verzameld is in het hoofdkantoor van de partij.

De socialistische kameraden werden met het zetelverlies niet beloond voor hun rol in de onthulling van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat schandaal kwam onder meer naar boven door de aanhoudende Kamervragen van Leijten en CDA-Kamerlid Omtzigt.

Zorg en euro

In de campagne van de SP hamerde de partij vooral op ‘herstel van de zorg'. De SP verwijt de huidige coalitie en voormalig regeringspartij PvdA die zorg ‘te hebben afgebroken'. Ook stelde de partij tijdens de campagne nogmaals de euro te willen afschaffen. Het waren programmapunten waar de partij al lang op hamert, het leverde deze keer geen succes op. Campagneleider Maarten Hijink kon het forse verlies amper geloven: ,,Ik denk dat veel van onze mensen nu denken: hoe kan dit nu? We waren in de campagne zo zichtbaar.”

Virtueel de grootste

Het forse verlies van (volgens de eerste exitpolls) zes zetels is een bittere pil voor de partij. De SP kende haar hoogtepunt in 2006 toen de partij onder leiding van Jan Marijnissen 25 zetels haalde. Zes jaar later, in 2012, was de SP van toenmalig fractievoorzitter Emile Roemer in de peilingen met ruim dertig zetels zelfs even virtueel de grootste partij van Nederland. Toen de stemmen geteld waren bleven er echter slechts 15 zetels over. Twee landelijke verkiezingen later zijn er daar nu nog acht van over.

Het geeft de partij een plek in de middenmoot van de Tweede Kamer. Van de drie traditioneel linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) is de PvdA nu met negen zetels de grootste, GroenLinks en SP komen beiden op acht zetels uit. De laatste twee werden ingehaald door Forum van Democratie, dat nu ook acht zetels heeft.

Dat de SP een rol gaat spelen bij de coalitie-onderhandelingen is niet waarschijnlijk. Lijsttrekker Marijnissen gaf al meerdere keren aan niet erg staan te springen om samen te werken met de VVD. Op zijn beurt zal VVD-leider Rutte ook niet snel bij de SP uitkomen.

Marijnissen niet ter discussie

De positie van lijsttrekker Lilian Marijnissen lijkt niet onder druk te staan. Ze beklemtoonde zelf eerder in een interview met deze site dat dit pas haar eerste landelijke verkiezingen als lijsttrekker waren. Wel zal de partij wederom bij zichzelf te rade moeten gaan waar ze in de toekomst haar stemmen moet halen. De traditionele achterban, de fabrieksarbeider, wordt steeds kleiner door de veranderingen in de arbeidsmarkt. Een ander deel van de kiezers is de afgelopen jaren overgestapt naar de PVV.



Marijnissen zelf komt later vanavond met een reactie.