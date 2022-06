Hanny sterft twee dagen na haar geliefde Ton aan een gebroken hart, hun kisten staan zij aan zij

Lichaam bij recreatie­plas is van Arnhemmer die gezocht werd voor dood vriendin

Het lichaam dat vrijdagochtend in de Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst is gevonden, is van de gezochte Martijn van de L., zo maakte de politie vrijdagavond bekend. De man werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 33-jarige Samantha uit Arnhem.

11 juni