Hanna krijgt door identiteitsfraude incassobureaus aan de deur: ‘Kom op! Dat dit zomaar kan’

VIDEO Bank mag naam en adres online fraudeurs vrijgeven: ‘Dit voelt zó goed’

2 februari Nederlandse banken gaan naam en adres van internetoplichters aan slachtoffers geven als zij daarom vragen. Wie is opgelicht kan vervolgens proberen om via een civiele procedure het geld terug te krijgen. ,,Als je een brief van de deurwaarder krijgt, val je van je stoel.’’