Handgel lang niet altijd in orde: alsof je je handen wast met Radler

Zo bleek een handreiniger bij een tuincentrum in Brabant alleen water te bevatten, en zat in de handgel van een kinderopvang in Breda maar 2,9 procent alcohol. Alsof je je handen wast met Radler. Bij een winkel in gehoorapparaten, een opticien en een slijter werd de ondergrens van 70 procent alcohol evenmin gehaald. ,,Je hebt geen idee wat je op je handen smeert”, zegt directeur Willem Struijk van NedLab in Middelharnis, het laboratorium dat de handgels op verzoek van deze krant onderzocht.