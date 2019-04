Handen Nederlandse steenhouwer jeuken om Notre-Dame aan te pakken

Nijenhuis kreeg eerder deze week een ‘hartverzakking’ toen hij beelden zag van de 850 jaar oude Notre-Dame die in lichterlaaie stond. ,,Natuursteentechnisch deed het me niks”, geeft hij ruiterlijk toe. ,,Veel erger is dat het eeuwenoude hout dat in de dakconstructie zat, verloren is gegaan. Het halverwege de dertiende eeuw gesloten kathedraaldak bevatte balken van eikenhout dat in het jaar 750 na Christus is gaan groeien. Dat materiaal was uniek en onvervangbaar.” Als specialist volgt hij alle ontwikkelingen rond het aangekondigde herstel van de wereldberoemde kerk op de voet. President Macron heeft beloofd dat de Notre-Dame over vijf jaar in oude glorie zal zijn hersteld. Nijenhuis betwijfelt of dat gaat lukken. ,,Want het zal zeker 2 à 3 jaar duren voordat exact in kaart is gebracht hoe groot de schade is en hoe en waarmee alles moet worden gerestaureerd. Pas daarna kunnen de bouwers en steenhouwers aan de slag.”