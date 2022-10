Halsema vindt dat cocaïneverkoop niet langer strafbaar zou moeten zijn: ‘War on drugs werkt niet’

Man moet ‘nummertje trekken’ in apotheek en wordt zó boos dat hij met zijn auto naar binnen rijdt

Een patiënt die zijn medicijnen kwam ophalen, maar eerst een nummertje moest trekken is donderdag zo boos geworden, dat hij met zijn auto de apotheek in Culemborg binnenreed. Met gierende banden reed hij de pui aan gort. De 42-jarige man is aangehouden. ,,We krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve mensen aan de balie.”

